Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сенсация случилась в первом матче Рыбакиной на престижном турнире

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (№ 8) неудачно стартовала на престижном турнире категории WTA 1000 в Майами (США), передают Vesti.kz.

Она начала свой путь со второго круга, а ее соперницей была американка Эшлин Крюгер (№ 40), которой казахстанка, увы, проиграла — 4:6, 6:2, 4:6.

Соперницы провели на корте 1 час и 52 минуты. В ходе игры Рыбакина сделала 5 эйсов и совершила 5 двойных ошибок, тогда как представительница США выполнила 4 подачи навылет при 2 двойных ошибках.

Крюгер сыграет в следующем раунде с канадкой Лейлой Фернандес (№ 26), которая в другом матче победила американку Алисию Паркс (№ 59) — 7:6 (1), 6:3.

Общий призовой фонд турнира — 8,96 миллиона долларов (4,46 миллиарда тенге).