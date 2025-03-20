Сенсация случилась в первом матче Рыбакиной на престижном турнире

Она начала свой путь со второго круга, а ее соперницей была американка Эшлин Крюгер (№ 40), которой казахстанка, увы, проиграла — 4:6, 6:2, 4:6.
Соперницы провели на корте 1 час и 52 минуты. В ходе игры Рыбакина сделала 5 эйсов и совершила 5 двойных ошибок, тогда как представительница США выполнила 4 подачи навылет при 2 двойных ошибках.
Крюгер сыграет в следующем раунде с канадкой Лейлой Фернандес (№ 26), которая в другом матче победила американку Алисию Паркс (№ 59) — 7:6 (1), 6:3.
Общий призовой фонд турнира — 8,96 миллиона долларов (4,46 миллиарда тенге).