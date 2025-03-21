Тяжелый старт Андреевой и Шнайдер в Майами. Россиянки победили только на тай-брейке

Исход встречи решался на чемпионском тай-брейке, который в парных матчах заменяет третий сет и длится до 10 очков. На нем Андреева и Шнайдер продемонстрировали, что действительно серьезно превосходят соперниц в классе — стартовали с брейка и доминировали на своей подаче: выиграли 85,7 процента первых мячей, а попали в семи из восьми попыток. Россиянки имели четыре матчбола и реализовали первый же — уверенные 10:5 и проход во второй круг.