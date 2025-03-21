Тяжелый старт Андреевой и Шнайдер в Майами. Россиянки победили только на тай-брейке

Турнир WTA Miami Open presented by Itau. Парный разряд. Первый круг
Мирра Андреева/Диана Шнайдер (Россия) — Маккартни Кесслер/Робин Монтгомери (США) — 6:7 (7:9), 6:4, 10:5.
Россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер начали парный турнир WTA 1000 в Майами с непростой победы над американскими теннисистками Маккартни Кесслер и Робин Монтгомери (6:7, 6:4, 10:5). Андреева и Шнайдер дожали соперниц лишь на чемпионском тай-брейке. Тем не менее победа есть победа. Напомним, что на предыдущем «тысячнике» в Индиан-Уэллсе призеры Олимпиады-2024 уступил в первом же парном матче.
Американки удивили в начале
Казалось, соперницы россиянок заметно уступают в классе — Мирра Андреева и Диана Шнайдер входят в топ-30 парного рейтинга WTA, а вот американки не находятся даже среди 150 лучших. Маккартни Кесслер идет на 158-м месте, Робин Монтгомери — вообще на 449-м. Однако игра началась с преимуществом представительниц США: отдав на старте матча гейм, они набрали два очка подряд, сделав брейк, и вышли вперед.
Россиянки тут же отреагировали обратным брейком: до конца сета соперницы забирали свои подачи, чтобы определить победителя на тай-брейке — там вновь проявилось преимущество американок. Они имели три сетбола и заслуженно повели в счете. Кесслер и Монтгомери не допустили ни одной двойной ошибки в первом сете и заметно превосходили россиянок по качеству подач — имели 67,5 процента попадания первым мячом против ничтожных 53,7 у Андреевой и Шнайдер.
Однако с самого начала второго сета качество подач американок упало — россиянки уверенно взяли брейк на подаче Кесслер и следом выиграли еще один гейм. Было заметно, как Андреева и Шнайдер стали действовать более слаженно: как минимум меньше ошибались у сетки.
Россиянки нашли слабое звено
Помогли нашем девушкам и проблемы Кесслер со здоровьем — именно она подарила нашим теннисисткам брейк в начале второго сета, возможно, из-за повреждения. В каждой паузе, начиная еще с первого отрезка матча, американка ложилась на землю, чтобы врачи массажировали ее заднюю поверхность бедра. Теннисистка на время превратилась в слабое звено дуэта из США — у нее вообще не проходила первая подача, а соперницы на мяче регулярно играли в нее.
Правда, как следует воспользоваться проблемами американок у Андреевой и Шнайдер не получилось — их превосходство по-прежнему составлял лишь один брейк, а Кесслер ближе ко второй половине сета пришла в себя и неплохо заиграла, особенно на задней линии. Несколько раз она эффектно переигрывала соперниц.
Опасно стало при счете 4:3 в пользу россиянок — Кесслер и Монтгомери имели три брейк-поинта, но не реализовали ни один. Классно включилась Мирра Андреева — подачами не оставляла американкам шансов. Во втором сете Шнайдер и Андреева в принципе подавали гораздо лучше: оформили два эйса и увеличили процент попадания первым мячом до 75.
Исход встречи решался на чемпионском тай-брейке, который в парных матчах заменяет третий сет и длится до 10 очков. На нем Андреева и Шнайдер продемонстрировали, что действительно серьезно превосходят соперниц в классе — стартовали с брейка и доминировали на своей подаче: выиграли 85,7 процента первых мячей, а попали в семи из восьми попыток. Россиянки имели четыре матчбола и реализовали первый же — уверенные 10:5 и проход во второй круг.
Следующий матч россиянки проведут 23 марта против китайского дуэта Сюй Ифань — Ян Чжаосюань. В первом круге китаянки одолели россиянку Веронику Кудерметову, выступающую в паре с представительницей Тайваня Чань Хаочин (7:5, 6:4).
Артемий Кутейников