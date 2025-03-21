«Не могу видеть, как я хрюкаю». Соболенко рассказала, что не любит смотреть свои матчи

«Я люблю себя, но не настолько сильно. Нет, я не могу смотреть на себя, честно. Когда вижу, как я хрюкаю, кричу, визжу, бросаю ракетки, то думаю: “О боже, это действительно я?” — приводит слова Соболенко пресс-служба WTA.