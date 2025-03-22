Провал Медведева в Майами: Даниил жаловался на мячи, швырял ракетку и уступил 56-му номеру

Во второй половине партии брейк-пойнты были только у Хачанова, однако россиянин не воспользовался своими шансами. Особенно обидно было в 11-м гейме, когда Карен упустил двойной скрытый сетбол. Пришлось играть тай-брейк, в котором Хачанов начал с 0:2, но в дальнейшем почти ничего не позволил сопернику, который так некстати для себя принялся ошибаться, — 7:6 (7:3) за 58 минут. А вот по эйсам Кирьос оказался чуть впереди: семь против шести.