Мирра выиграла российское дерби в Майами. Ее серия побед достигла отметки 13 матчей

На старте второй партии Мирра продолжила громить оппонентку и взяла седьмой гейм подряд — 1:0. На решающем мяче Вероника выбрала плохой момент для укороченного, попытавшись так обработать плотный и глубокий удар соперницы. Мяч её не послушался, улетев в большой аут по ширине. В восьмом гейме поединка Кудерметова вела 40:0, однако всё равно позволила Андреевой-младшей добиться брейка — 2:0. В третьем гейме сета Вероника впервые в этой встрече добралась до двойного брейк-пойнта, но Мирра отвела все угрозы и забрала свою подачу — 3:0. В концовке последнего розыгрыша Кудерметова побежала к сетке, однако не смогла обработать летевший близко к корпусу мяч и ошиблась с лёта по длине. Только в 10-м гейме партии Вероника смогла размочить счёт — 1:3. При этом на корте по-прежнему доминировала именно Андреева. Она продолжала набирать очки и постепенно уходила в отрыв — 4:1. Кудерметова смогла немного вернуться в игру, прибавила в активности и даже взяла второй гейм за матч — 4:2. Но концовка очного противостояния девушек осталась за более юной россиянкой. Шестая ракетка мира выиграла два последних гейма во втором сете и, таким образом, разгромила соотечественницу со счётом 6:0, 6:2 за 1 час 8 минут. Статистика: 15/9 у Мирры, 10/29 — у Вероники по ударам навылет/невынужденным ошибкам.