Рублев проиграл во втором круге «Мастерса» в Майами

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Российский теннисист Андрей Рублев не сумел пробиться в третий круг турнира категории «Мастерс» в Майами, призовой фонд которого превышает 9,1 миллиона долларов.
Во втором раунде посеянный под восьмым номером Рублев уступил бельгийцу Зизу Бергсу со счетом 5:7, 4:6. Встреча продолжалась 1 час 39 минут.
Занимающий 51-е место в мировом рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) 25-летний Бергс впервые в своей карьере обыграл соперника из топ-10.
В третьем круге бельгиец сыграет с итальянцем Маттео Берреттини (29).