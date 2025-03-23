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Рублев проиграл во втором круге «Мастерса» в Майами

Рублев проиграл Зизу Бергсу во втором круге «Мастерса» в Майами.

Источник: Reuters

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Российский теннисист Андрей Рублев не сумел пробиться в третий круг турнира категории «Мастерс» в Майами, призовой фонд которого превышает 9,1 миллиона долларов.

Во втором раунде посеянный под восьмым номером Рублев уступил бельгийцу Зизу Бергсу со счетом 5:7, 4:6. Встреча продолжалась 1 час 39 минут.

Занимающий 51-е место в мировом рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) 25-летний Бергс впервые в своей карьере обыграл соперника из топ-10.

В третьем круге бельгиец сыграет с итальянцем Маттео Берреттини (29).