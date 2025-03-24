Ранний вылет: почему Медведев и Рублев не могут обрести стабильность

— Может ли кризис в моей игре быть связан с неудачным опытом работы с тренером Жилем Симоном, с которым мы недавно расстались? Не думаю, что дело в работе с Симоном, ни в коем случае, — сказал «Известиям» Даниил Медведев. — Наоборот, как мне кажется, в принципе была проведена хорошая работа, но в итоге мы решили расстаться. Что же касается кризиса, то он проявляет себя по-разному. На каких-то турнирах не повезло, где-то играл против сильных соперников. Были турниры по типу Уимблдона и US Open, где играл хорошо, но уступил Алькарасу и Синнеру — такое может случиться. А были соревнования, где проиграл теннисистам похуже, и это случалось по разным причинам. Где-то люди хорошо сыграли, где-то я — плохо. Сейчас «физика» подвела. Причины разные, слишком много смотреть в прошлое не стоит, нужно жить настоящим и будущим. Буду стараться играть лучше, сильнее. И побеждать.