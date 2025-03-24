Ранний вылет: почему Медведев и Рублев не могут обрести стабильность

Новость о возвращении на первую строчку национального рейтинга не помогла Андрею Рублеву выбраться из череды неудач. В стартовом поединке на «Мастерсе» в Майами 27-летний москвич уступил 51-й ракетке мира бельгийцу Зизу Бергсу. Это третье подряд поражение нашего теннисиста после эпичного триумфа на «пятисотнике» в Дохе. Из-за особенностей 12-месячного подсчета очков Андрей в разгар своей черной полосы всё равно станет лучшим игроком среди россиян, опередив Даниила Медведева впервые за два года. Однако, надо полагать, это вряд ли сильно порадует Рублева. О том, почему дела наших звезд тенниса в этом сезоне складываются с переменным успехом, — в материале «Известий».
Черная полоса
«Мастерс» в Майами поражает аномальными результатами фаворитов. В первых же матчах вылетели все четыре полуфиналиста Индиан-Уэллса — предыдущего супертурнира, который также был богат на сенсации. Не задержались во Флориде Джек Дрейпер, Карлос Алькарас, Даниил Медведев и Хольгер Руне. Кстати, провал последнего позволил Медведеву сохранить место в топ-10. Рублев год назад вылетел в Майами в первом же круге, так что защита очков сейчас для него не была актуальна, и он остается на девятой строчке, на ступеньку выше Даниила. Подобного не случалось с начала 2023 года, когда Медведев ненадолго вылетал из элитной десятки. Впрочем, сейчас Андрею не до приятных воспоминаний и не до статистическо-исторических выкладок.
На матч против Бергса Рублев на удачу вышел с недельной щетиной и в первом сете действовал очень собранно — не психовал, а во время переходов мирно ел банан. До 12-го гейма партия развивалась без приключений, пока в решающий момент Андрей при счете 5:6 не допустил двойную ошибку на брейковом мяче соперника. После этого расстроенный россиянин пожаловался судье на болельщиков, которые кричали во время розыгрыша, и отправился на туалетный перерыв. Из подтрибунки Рублев вернулся заряженным на борьбу и тут же взял подачу соперника. При счете 4:2 в пользу Андрея в середине второго сета казалось, что ничто не помешает нашему теннисисту восстановить паритет, но тут игра россиянина сломалась окончательно. Он проиграл четыре гейма подряд и закончил свое выступление в США.
К старту грунтового сезона наш олимпийский чемпион подходит, имея три хардовых поражения подряд. Когда в феврале Андрей выиграл турнир в Дохе и поразил всех умением контролировать эмоции, казалось, главные несчастья обаятельной звезды позади. Ранее теннисист сильно напугал публику суицидальными постами в соцсетях и рассказами в интервью об утрате жизненной мотивации на фоне неудач на корте. Многие советовали Рублеву сделать перерыв в карьере, однако он решил заняться решением психологических проблем без отрыва от выступлений. И не просто не взял отпуск, а увеличил интенсивность своих матчей, заявившись не только в парный разряд, но и на микст. И действительно преуспел в самоконтроле.
В последние месяцы Андрей практически не срывается на публике — не занимается членовредительством, не посылает судей и в целом ведет себя очень спортивно. Хотя и видно, что это дается ему непросто. Возможно, именно отрицательная энергия, которую звездный россиянин теперь загоняет внутрь, не дает ему показывать свои истинные возможности на корте. Рублев привык во время матчей фонтанировать эмоциями, а сейчас больше похож на собственную тень. Такая стратегия дала результат в Дохе. Но потом последовали провалы в первых же матчах в Дубае, Индиан-Уэллсе и Майами. И это новый тревожный звонок. Так что идея с перерывом в турнирной гонке не так уж плоха.
Травма спины
Когда один из лучших теннисистов мира, победитель и многократный финалист турниров Большого шлема проигрывает в двух сетах в первом раунде 56-й ракетке, невозможно предположить, какой будет его реакция, выйдет ли он вообще к СМИ. Тем более во время игры была брошена ракетка — и о настроении Даниила Медведева после 2:6, 3:6 от испанца Хауме Муньяра не приходилось даже гадать. Во втором сете при 3:5 возникла было надежда — 15:40 на подаче Муньяра. Но тот попал две первых подачи, а при «ровно» долгий розыгрыш завершился неудачным укороченным ударом россиянина…
Оказалось, травма. После турнира в Индиан-Уэллсе у Медведева сильно болела спина, с каждым днем боль проходила и позволила выйти на игру. Но забыть о себе, увы, она не позволила. При этом теннисист отдавал должное сопернику — говорил, что его собственное физическое состояние наложилось на хорошую игру Муньяра. Так или иначе, стало ясно, почему после выступления в Индиан-Уэллсе, на котором Даниил дошел до полуфинала и продемонстрировал бурю эмоций после победного удара на тай-брейке четвертьфинала с Артуром Фисом, во Флориде он не был похож на себя.
— Может ли кризис в моей игре быть связан с неудачным опытом работы с тренером Жилем Симоном, с которым мы недавно расстались? Не думаю, что дело в работе с Симоном, ни в коем случае, — сказал «Известиям» Даниил Медведев. — Наоборот, как мне кажется, в принципе была проведена хорошая работа, но в итоге мы решили расстаться. Что же касается кризиса, то он проявляет себя по-разному. На каких-то турнирах не повезло, где-то играл против сильных соперников. Были турниры по типу Уимблдона и US Open, где играл хорошо, но уступил Алькарасу и Синнеру — такое может случиться. А были соревнования, где проиграл теннисистам похуже, и это случалось по разным причинам. Где-то люди хорошо сыграли, где-то я — плохо. Сейчас «физика» подвела. Причины разные, слишком много смотреть в прошлое не стоит, нужно жить настоящим и будущим. Буду стараться играть лучше, сильнее. И побеждать.
Также Медведев поделился своими планами.
— Карен Хачанов сказал, что я смогу вернуться на первое место в мировом рейтинге? Спасибо большое Карену! — продолжил Даниил. — В данный момент задача стать первой ракеткой мира не стоит. Сейчас стоит задача продолжать искать свой уровень, который я с каждым турниром находил всё лучше и лучше (отсылка к Индиан-Уэллсу, где он дошел до полуфинала — «Известия»). К сожалению, в Майами совершенно не мог нормально двигаться по корту. Поэтому нацелен только на то, чтобы продолжать работать, показывать свой лучший теннис. В такие моменты я могу выиграть важные матчи у больших игроков. И уже потом, если и когда выиграю какие-то турниры, можно задуматься о чем-то большем. Но пока, конечно, об этом нет и речи.
Из россиян в третий круг «Мастерса» в Майами пробился только Роман Сафиуллин. Уроженец Подольска прошел американца Дженсона Бруксби и австралийца Алексея Попырина. Далее ему предстоит матч с Якубом Меншиком из Чехии.
Дмитрий Гарин