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Джокович стал рекордсменом по выигранным матчам на «Мастерсах»

Серб стал единоличным лидером по количеству выигранных матчей на «Мастерсах». Теперь у него из 411, у Рафаэля Надаля — 410, а у Роджера Федерера — 381.

Источник: Спортс"

В третьем круге в Майами серб победил Камило Уго Карабелли — 6:1, 7:6 (1).

Теперь на «Мастерсах» Джоковичу принадлежат рекорды по выигранным матчам (411), титулам (40), финалам (59) и полуфиналам (78).