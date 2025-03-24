Джокович стал рекордсменом по выигранным матчам на «Мастерсах»

В третьем круге в Майами серб победил Камило Уго Карабелли — 6:1, 7:6 (1).
Теперь на «Мастерсах» Джоковичу принадлежат рекорды по выигранным матчам (411), титулам (40), финалам (59) и полуфиналам (78).
Серб стал единоличным лидером по количеству выигранных матчей на «Мастерсах». Теперь у него из 411, у Рафаэля Надаля — 410, а у Роджера Федерера — 381.
В третьем круге в Майами серб победил Камило Уго Карабелли — 6:1, 7:6 (1).
Теперь на «Мастерсах» Джоковичу принадлежат рекорды по выигранным матчам (411), титулам (40), финалам (59) и полуфиналам (78).