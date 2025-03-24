Победная серия Мирры прервана. Причина — больной живот и несправедливое судейство

«Мирра — потрясающий игрок. Я знала, что играть против нее действительно тяжело. Это был невероятный день, — заявила Анисимова после завершения поединка. — Это мой четвертый Открытый чемпионат в Майами, но я впервые играла на главной арене. Я знала, что у нас будет отличная встреча, ведь Андреева не из легких соперниц. Мне сложно чувствовать себя комфортно в такой игре. Я просто очень довольна тем, как сражалась, и тем, что смогла одержать эту победу».