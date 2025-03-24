Победная серия Мирры прервана. Причина — больной живот и несправедливое судейство

WTA Miami Open presented by Itau
Одиночный разряд. Третий круг
Аманда Анисимова (США, 17) — Мирра Андреева (Россия, 11) —7:6 (7:5), 2:6, 6:3
Американка русского происхождения Аманда Анисимова прервала сказку юной уроженки Красноярска Мирры Андреевой на турнирах WTA-1000. После 13 побед подряд 17-летняя россиянка все-таки уступила в одиночном разряде, зачехлив ракетку в третьем круге супертурнира в Майами. Соперница нашей звезды находится на подъеме, месяц назад выиграла титул в Дохе и выступает перед домашними трибунами — в общем, результат нельзя назвать сенсационным. В конце концов, любая успешная серия рано или поздно заканчивается. И все-таки поединок на главном корте Miami Open оставил неприятный осадок. В первую очередь из-за не самого корректного решения судьи в третьем сете, а также из-за поведения болельщиков, которые после завершения матча устроили настоящую травлю подопечной Кончиты Мартинес в соцсетях.
Аманда имеет право
Ключевым фактором в матче оказалось состояние здоровья Мирры — в первом сете она дважды вызывала на корт врача, жалуясь на боль в животе. Чем вызваны эти проблемы, пока непонятно. Но известно, что в последний месяц многие игроки снимались с турниров из-за ротавирусной инфекции, бушующей в мире элитного тенниса.
Команда Андреевой решила не отказываться от борьбы, посчитав, что юный организм справится и девушка «разбегается». Чемпионка двух последних «тысячников», несмотря на физические проблемы и невынужденные ошибки, владела инициативой в стартовой партии, дважды делала брейки и подавала на сет. Однако дожать русскую американку у шестой ракетки мира не получилось — в решающие моменты Аманде везло, а ее рискованная тактика полностью оправдывалась, в том числе на тай-брейке.
Во втором сете медикаменты, видимо, сняли болевые симптомы, и Мирра буквально снесла соперницу с корта. Но далее силы покинули россиянку. Сложно сказать, в чем причины провала Андреевой — либо снова дал знать о себе ротавирус, либо сказался игровой марафон: на трех больших турнирах подряд Мирра играет нон-стоп и еще догоняется в парном разряде. В общем, Анисимова сумела вернуться в игру и поймать кураж. Правда, этот камбэк сопровождался не самым красивым эпизодом с медицинской помощью Аманде во время подачи Мирры. В пятом гейме при цифрах 1:3 на табло россиянка допустила двойную ошибку (счет стал «ровно»). И в этот момент американская теннисистка внезапно взяла медицинский тайм-аут из-за порвавшейся мозоли.
По правилам, обращаться за помощью врача можно только на своей подаче или во время перехода. Однако представительница США заявила, что испытывает острую боль. И судья пошел страдалице навстречу, несмотря на возражения россиянки и ее тренера Кончиты Мартинес.
— Мы все знаем, что она может получить помощь, только когда будет подавать, — пожаловалась Мирра.
— Она имеет право. Врач осмотрит ее и решит, нужно ли обработать рану сейчас или позже, — парировал судья.
— Конечно, у нее есть право. И, конечно, она собирается сделать это прямо сейчас. И мы все знаем почему, — саркастически прокомментировала ситуацию россиянка.
Андреева имела в виду особое отношение к Аманде как местной теннисистке, которой многое прощают благодаря поддержке трибун. В Майами к Анисимовой действительно многие испытывают симпатию как к спортсменке трудной судьбы. Работая под началом Даррена Кейхилла (будущего тренера Янника Синнера), девушка подавала большие надежды, но после смерти отца (русского эмигранта) впала в депрессию, получила расстройство пищевого поведения и в конце концов решила сделать перерыв в карьере.
Возобновила выступления Аманда сравнительно недавно, и сейчас она делает определенные успехи. Однако это не повод для того, чтобы нарушать правила. Правда, тот самый пятый гейм третьей партии Андреева в итоге выиграла. Но было видно, что после этого эпизода у Мирры буквально опустились руки, и ее сопротивление атакам соперницы стало не таким упорным. Как итог — первое поражение за полтора месяца и возможность немного отдохнуть, собравшись с мыслями накануне грунтового сезона в Европе.
Неоправданный риск
Глупо сводить весь ход матча к странному эпизоду с лечением мозоли. Аманда — большая молодец. Она играла ярко и раскрепощенно, сумев подобрать ключи к надежному теннису Андреевой, о который на прошлом «тысячнике» обломали зубы лидеры WTA-тура.
«Мирра — потрясающий игрок. Я знала, что играть против нее действительно тяжело. Это был невероятный день, — заявила Анисимова после завершения поединка. — Это мой четвертый Открытый чемпионат в Майами, но я впервые играла на главной арене. Я знала, что у нас будет отличная встреча, ведь Андреева не из легких соперниц. Мне сложно чувствовать себя комфортно в такой игре. Я просто очень довольна тем, как сражалась, и тем, что смогла одержать эту победу».
23-летняя жительница Флориды впервые в карьере вышла в ⅛ финала местного турнира, где сразится против Эммы Радукану. Британка, кажется, возрождается после бесконечных травм, провалов и хаоса со сменой тренеров. Что касается юной россиянки, то ей не удалось выиграть третий «тысячник» подряд и сделать «солнечный дубль», взяв после Индиан-Уэллса и Майами.
Правда, на Miami Open Андреева продолжает выступления в паре с Дианой Шнайдер, и в ночь на вторник призерам Олимпиады предстоит матч второго круга против китаянок Сюй Ифань и Ян Чжаосюань. Конечно, если проблемы с животом не заставят Мирру сняться с парного разряда. В любом случае нет худа без добра. Уроженки Красноярска сейчас не помешает выдохнуть после суперотрезка в феврале — марте. Ее шестое место в рейтинге никуда не денется, а продолжить восхождение можно уже на европейском грунте.
Еще один урок, который Мирра извлечет после турнира в Майами, — от любви до ненависти фанатов один шаг. Вскоре после окончания матча с Анисимовой Андреева опубликовала в соцсетях скриншот с оскорбительными комментариями разочарованных фанатов. Хейтеры, поставившие на победу россиянки и потерявшие деньги в результате поражения, изливали на девушку свой гнев, злобно рассуждая о ее умственных способностях и внешности.
«Вот что бывает, когда проигрываешь один матч», — написала Мирра под скрином. Надо полагать, легкий характер юной звезды позволит с юмором отнестись к этой ситуации. Однако есть примеры, когда ненависть публики ломала, казалось бы, самых непробиваемых спортсменов. И в этом плане огромные вопросы к родителям Андреевой и ее тренеру Кончите Мартинес.
То, что спортсмену сразу после обидного проигрыша позволяют читать комментарии в соцсетях, — огромный недосмотр ее окружения. Как и то, что девушку на фоне усталости заставляют выступать через боль. Что мешало команде Андреевой снять ее в первом сете, избавив от мучений? Например, Даниил Медведев с похожими симптомами спокойно отказался от продолжения матча в Дохе.
Желание тренера и родителей выжать максимум из нынешней суперформы Мирры (у которой, помимо живота, есть проблемы с правым плечом) вызывает вопросы, насколько корректна такая стратегия для будущего юной россиянки. Кончита Мартинес часто говорит, что прогресс Андреевой должен идти постепенно. Но на практике мы видим обратное — огромные ожидания (на девушку навесили уже и скорую победу на ТБШ, и грядущее звание первой ракетки мира) и риск угробить здоровье в тот момент, когда в этом нет жизненной необходимости.
Автор: Олег Шамонаев