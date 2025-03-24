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Жоао Фонсека: «Когда я был моложе, мне очень нравился Неймар и его финты. И Роналдиньо тоже»

— Вы сказали, что решили играть в теннис вместо футбола, когда вам было 10 или 11. Что привело к этому решению? Кто ваши любимые футболисты?
Источник: Спортс"

— Когда мне было 11 или 12, у меня была небольшая травма. Я играл на уровне 13-летних ребят, хотя мне было 11−12. Я упал и повредил ягодичные мышцы, восстановление затянулось на 2 месяца. Я сказал маме: «Я больше не хочу играть в футбол, хочу продолжить уже как теннисист».

Год или полгода спустя я нашел своего тренера, все стало серьезнее. Я остаюсь в теннисе. Думаю, это хороший выбор.

Что касается кумиров в футболе, в то время мне очень нравился Неймар и его финты, я любил наблюдать за его игрой. И Роналдиньо тоже. Я видел не так много его матчей, но мне нравилось пересматривать хайлайты. В Бразилии мы зовем его «волшебник», — сказал Фонсека на пресс-конференции.