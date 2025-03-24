«Мы забываем, что ей только 17». Теннисный мир поддержал Мирру и объяснил её поражение

«Мирра прогрессирует, но по уровню мастерства ещё не обошла топ-20. Надо набирать опыт. Мирра — способная и талантливая девочка. У неё много хороших качеств. Однако пока физической силы не хватает, хоть и будет крепнуть с каждым годом. Её игра должна быть мощнее, что и ждёт её впереди. Яркие победы Мирра добывает за счёт психологического эффекта молодой восходящей звезды. Многие теряются в матчах с ней. Та же самая Соболенко могла бы разбить Мирру, но уверенности не было. Мирре надо бороться и трудиться. Впереди длинный путь», — сказал Янчук «Чемпионату».