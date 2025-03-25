Сафиуллин в Майами проиграл 19-летнему чеху. Россиян в одиночных сетках не осталось

Однако в середине партии чех перехватил инициативу. Геймы под ноль пошли уже у него, а там и брейк подоспел. Роман упустил подачу, когда ничто не предвещало беды. Девятый гейм он начал с 30:0, но затем стал срывать удары (в основном кроссы), а на брейк-пойнте пробил в сетку. После этого Меншику оставалось лишь подать на сет, что он и сделал — 6:4 за 37 минут (очень быстро для 10 геймов). Сафиуллин в этой партии дважды подал навылет, а его соперник исполнил семь эйсов, три из которых — в последнем гейме.