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Радукану: довольна тем, как всё складывается на корте и за его пределами

60-я ракетка мира британская теннисистка Эмма Радукану оценила свои результаты на турнире категории WTA-1000 в Майами (США).

Источник: Getty Images

Спортсменка вышла в четвертьфинал соревнований, одержав победу над американкой Амандой Анисимовой со счётом 6:1, 6:3.

«Чувствую себя комфортно. В окружении людей, которые меня поддерживают, могу расслабиться, быть собой, искренне выражать эмоции — и для меня это очень важно. Да, я довольна тем, как всё складывается на корте и за его пределами. Просто счастлива выходить на матч и наслаждаться игрой», — сказала Радукану на пресс-конференции.

В четвертьфинале турнира категории WTA-1000 в Майами Радукану сразится с американкой Джессикой Пегулой.