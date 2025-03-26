Радукану: довольна тем, как всё складывается на корте и за его пределами

«Чувствую себя комфортно. В окружении людей, которые меня поддерживают, могу расслабиться, быть собой, искренне выражать эмоции — и для меня это очень важно. Да, я довольна тем, как всё складывается на корте и за его пределами. Просто счастлива выходить на матч и наслаждаться игрой», — сказала Радукану на пресс-конференции.