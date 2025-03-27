Швентек сенсационно уступила 140-й ракетке мира в Майами. А Джоковичу не дали сыграть

Александра и не думала останавливаться. Теннисистка с Филиппин продолжила гнуть свою линию и уже в начале новой партии повела с брейком — 2:0. Правда, затем Эала потеряла концентрацию, проиграла четыре гейма подряд и позволила Иге вернуться в матч — 4:2. Но юная теннисистка не сдалась, проявила бойцовский характер и всё же сумела сравнять счёт — 4:4. В девятом гейме Швёнтек оформила брейк и подавала на сет (4:5), однако не сумела сделать это. Сначала Александра восстановила паритет (5:5), после чего взяла ещё два гейма, а вместе с ними и встречу. 6:2, 7:5 — именно с таким счётом 19-летняя Эала одолела грозную Игу Швёнтек. Филиппинка одержала третью (и крупнейшую) победу в карьере. А ещё Александра повторила лучший результат для обладательниц уайлд-кард с момента основания турнира в Майами в 1985 году. Ранее до полуфиналов доходили Жюстин Энен в 2010 году и белорусская теннисистка Виктория Азаренко в 2018 году.