Соболенко — о победе над Паолини: Cупердовольна тем уровнем, на котором я играла

«Она — невероятный игрок. Понимаю, что мне пришлось сражаться за каждое очко против неё. Я сосредоточилась на своей подаче. Старалась держаться как можно ниже. Она била довольно плоско и глубоко, так что приходилось держаться низко. Я была сфокусирована на своём движении и подаче. Супердовольна тем уровнем, на котором я играла», — сказала Соболенко в интервью на корте.