Парный заряд: как российский дуэт борется за победу в Майами

— Сейчас уже всё хорошо. Я бы не сказала, что проиграла только поэтому. Она (Анисимова) провела очень хороший матч. А у меня было много возможностей, которыми я не воспользовалась, — прокомментировала «Известиям» Андреева-младшая. — Не слишком ли много матчей я провела за последнее время? Конечно, устаешь чуть-чуть, но особо нет выбора — просто продолжаешь играть и знаешь, что скоро будет отдых. Я бы не сказала, что прямо супер устала. Так что спокойно продолжаю играть в паре.