Австралийский теннисист отстранен за капельницу с витаминами. ВАДА по-прежнему считает это допингом

Томас Фанкатт, 30-летний австралийский теннисист, временно отстранен ITIA c 21 января за использование запрещенного метода (статья 2.2 антидопинговых правил ITF). Изначально в новости не сообщалось, что именно сделал Фанкатт, так как название субстанции в ней не фигурировало, но ясность внес сам Томас, опубликовавший в своих социальных сетях признание:
— В конце сезона 2024 года я ненамеренно нарушил антидопинговые правила, получив внутривенную инфузию объемом 500 мл для борьбы с сильной усталостью. В состав инфузии входили исключительно витамины группы B, витамин C и магний. Однако объем внутривенной инфузии превысил 100 мл, что, независимо от ее содержания, запрещено антидопинговыми правилами, о чем я на тот момент совершенно не знал. Я всегда гордился тем, что являюсь чистым спортсменом, и эта ситуация стала для меня катастрофой. Хотя я глубоко разочарован отстранением, я по-прежнему полностью предан спорту и с нетерпением жду возвращения к соревнованиям, как только этот вопрос будет решен. В настоящее время я полностью сотрудничаю с ITIA и невероятно благодарен за поддержку PTPA (Ассоциации профессиональных теннисистов) и всем, кто меня поддерживает. Я ценю ваше понимание и поддержку и с нетерпением жду возвращения к соревнованиям.
На данный момент неизвестно, чем закончится временное отстранение Фанкатта, которое он, кстати, принял добровольно. Это является сигналом, что юристы игрока посоветовали ему согласиться с подобным решением — видимо, обстоятельства указывают на то, что дисквалификации не избежать, поэтому лучше начать ее срок пораньше.
Корни проблемы
Фанкатт — не первый спортсмен, который на свою голову получает проблемы из-за, в общем-то, безобидной капельницы с витаминами, не содержащей ничего запрещенного с точки зрения субстанций.
Корни этого запрета лежат в попытках обнаружить факт использования ЭПО и переливаний крови в преимущественно циклических видах спорта. Для того чтобы снизить вязкость, которая являлась маркером переливания, спортсмены использовали капельницы, которые на время разбавляли кровь, приводя значения к более-менее нормальным. Именно препараты для снижения вязкости стали причиной громкого скандала с финской лыжной сборной в 2001 году, на чемпионате мира в Лахти — у них нашли гидроксиэтилкрахмал — препарат, с помощью которого спортсмены пытались скрыть повышенный гематокрит. Во времена, когда ЭПО не определялся, а биологического паспорта еще не существовало, подобный запрет капельниц вообще, в любом объеме, казался единственным разумным шагом.
Именно полный запрет стал причиной дисквалификации российского лыжника Николая Панкратова, у которого в 2010 году в машине нашли ампулы с «Актовегином» и капельницы. Так как инфузии были в принципе под запретом, сами по себе капельницы уже оказались достаточным доказательством нарушения. Позже, когда правила поменяли, никто не задался вопросом — а что делать с теми, кто был дисквалифицирован по более «суровой» их версии? Оставили все как есть, так и отказавшись признать, что полный запрет инфузий был оторван от реальных практик спортивной медицины и только вредил спортсменам.
Прошло время, ЭПО научились ловить (это умели уже и в 2010-м, когда возникло дело Панкратова), запустили программу биологического паспорта, учитывающую показатели крови, которые не меняются после инфузий, которые не скрыть. Правило немного ослабили, теперь можно вливать до 100 мл в течение 12-часового периода. Больше — только в больничном стационаре, по медицинским показаниям. Но и тут скандалы не прекратились.
Соцсети как доказательство
Самым громким делом подобного рода стала 14-месячная дисквалификация американского пловца, шестикратного олимпийского чемпиона Райана Лохте, опубликовавшего в своих социальных сетях фото с капельницей, которую ему сделали в коммерческом медицинском центре. Лохте к тому времени уже завершил карьеру, так что дисквалифицировали его показательно, дав более года за витамины.
В общем-то, именно фото, выложенные спортсменами, чаще всего и являются причиной вопросов, которые появляются у антидопинговых органов, — никак иначе подобные нарушения определить нельзя, за одним очень неявным исключением. Но фото — простой способ. Спортсмен, оказавшись под капельницей, по какой-то странной причине хочет сообщить об этом миру, делает фото и публикует его. В случае если речь идет про лечение в стационаре, по показаниям, капельница любого объема, как уже сказано выше, не является нарушением. Поэтому случаи российских фигуристок, делавших подобные кадры, например Алены Косторной, пока не привели к дисквалификациям.
Исключением из общей схемы установки факта инфузии большого объема может служить только очень сложный, дорогой и не совсем надежный способ анализа мочи на фталаты — пластификаторы, которые используются при изготовлении мешков, в которые фасуется содержимое для инфузии. Фталаты попадают в жидкость, оттуда в организм, а затем выводятся с мочой. По объему фталатов можно предположить, в некоторых случаях достаточно точно, был ли превышен объем любой инфузии. Но самих фталатов в пробе недостаточно для дисквалификации, поэтому их наличие всегда служит косвенным признаком, маркером, после которого антидопинг начинает обращать на спортсмена более пристальное внимание.
Совершенно экзотическим сценарием, когда антидопинг узнает о использовании легального лекарства в запрещенном объеме, может быть добровольное признание самого спортсмена. Чаще всего подобное происходит по причине того, что спортсмен и не знает, что совершил нарушение, именно об этом и говорит в своем заявлении Фанкатт. Этот всегда очень болезненный случай для антидопинговой организации, отвечающей за атлета, потому что является свидетельством слабости ее образовательных программ. То же ITIA в отчете за 2024 год, опубликованном вчера, сообщило, что провело индивидуальные образовательные мероприятия в отношении более чем 2700 человек, а более 15 тысяч прошли онлайн-курс. Естественно, Фанкатт был одним из этих людей, образовательные программы являются обязательными для профессиональных игроков. Однако толку, видимо, оказалось мало. Но на эти программы был потрачен бюджет, под них нанимали персонал ITIA, эти люди получают зарплату, агентство отчитывается о проведенной работе красивыми презентациями. И тут такое. Конечно, возникают вопросы.
Антидопинг по-прежнему «противник»
Именно слабость образовательных программ, их обязательность, которая формирует негативное отношение со стороны спортсменов, очень часто становятся причиной того, что атлеты не запоминают вообще ничего из предложенного материала. Они отмахиваются от этих курсов, как от нелюбимого предмета в школе, проходят их ради галочки. Справедливо это и в отношении России, увы, — сертификат РУСАДА является обязательным для допуска к соревнованиям, в результате их получают по шпаргалке или просто рисуют на компьютере, ведь все равно никто проверять не будет. А затем получают проблемы.
Антидопинг по-прежнему остается для спортсменов «противником», это даже смешно, так как речь идет не о том, что люди пытаются скрыть какие-то нарушения, но о некой принципиальной позиции в отношении контролирующего органа. Из-за этого отношение к представителям допинг-контроля всегда настороженное, восприятие их семинаров или лекций — всегда скептическое. И пока данный барьер не будет разрушен, атлеты не захотят запоминать все те правила, о которых им рассказывают, все те нюансы, которые нужно держать в голове.
Основания для этого недоверия есть, одно из них — то, что и стало причиной проблем Фанкатта — непрозрачность правил. Почему нельзя поставить капельницу 500 мл с легальной субстанцией? Что в этом запрещенного, как она может навредить? Именно такие вопросы задает себе спортсмен и, не получив на них ответа, находит его сам, обвиняя антидопинговые органы в охоте на ведьм. Неудивительно, что с подобным отношением между атлетами и допинг-контролем возникает барьер, слишком высокий, чтобы слышать друг друга. Ну, а на выходе — такие вот истории с витаминами, как у Фанкатта. И несмотря на то, что он вроде бы и кается, и говорит, что сотрудничает, вопрос все равно остается — какое именно он мог получить преимущество от капельницы с витаминами, как именно она могла сделать результаты его матчей нечестными? Ответов нет. Но есть правила.
Фанкатт стал очередной жертвой непрозрачного, непонятного, вредного для атлетов запрета, не имеющего никакого отношения к борьбе за их здоровье, но аргументированного именно так. И пока подобные артефакты будут оставаться актуальными в антидопинговых правилах — спортсмены не начнут доверять антидопингу, потому что он создает им, противникам использования действительно запрещенных субстанций, проблемы. А значит, по мнению атлетов, это не союзник, а так — бюрократы какие-то, которых и без того хватает вокруг.
Сергей Лисин