Австралийский теннисист отстранен за капельницу с витаминами. ВАДА по-прежнему считает это допингом

Основания для этого недоверия есть, одно из них — то, что и стало причиной проблем Фанкатта — непрозрачность правил. Почему нельзя поставить капельницу 500 мл с легальной субстанцией? Что в этом запрещенного, как она может навредить? Именно такие вопросы задает себе спортсмен и, не получив на них ответа, находит его сам, обвиняя антидопинговые органы в охоте на ведьм. Неудивительно, что с подобным отношением между атлетами и допинг-контролем возникает барьер, слишком высокий, чтобы слышать друг друга. Ну, а на выходе — такие вот истории с витаминами, как у Фанкатта. И несмотря на то, что он вроде бы и кается, и говорит, что сотрудничает, вопрос все равно остается — какое именно он мог получить преимущество от капельницы с витаминами, как именно она могла сделать результаты его матчей нечестными? Ответов нет. Но есть правила.