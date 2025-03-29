Мирра и Диана — в финале Майами! Андреева и Шнайдер в шаге от крупнейшего титула

В начале матча Джокович отдал подачу. И это был единственный случай, когда у серба возникли проблемы. Новак тут же ответил брейком под ноль — 1:1. А после 2:2 выиграл четыре гейма подряд, использовав первый же сетбол на приёме в восьмом гейме — 6:2. Во второй партии Джокович быстро повёл 3:0 и без особых сложностей удержал перевес. В восьмом гейме Новак упустил матчбол на приёме, но это ни на что не повлияло, так как он уже в девятом гейме подал на матч — 6:2, 6:3 за 1 час 11 минут.