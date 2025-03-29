Джокович заявил, что для него было честью сыграть в присутствии Месси

«Для меня большая честь и удовольствие, вероятно, впервые играть в присутствии Месси. Я очень благодарен, что он пришел вместе со своей семьей. Как и большинство людей в мире, я восхищался им на протяжении всей его карьеры. Потрясающе, что он по-прежнему играет. Мы ровесники, оба родились в 1987 году, очень приятно, что он здесь», — сказал Джокович в интервью, видео которого опубликовано на странице Tennis TV в соцсети X.