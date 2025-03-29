Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Джокович заявил, что для него было честью сыграть в присутствии Месси

Джокович заявил, что для него было честью впервые сыграть в присутствии Месси.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Сербский теннисист Новак Джокович заявил, что для него было честью провести матч в присутствии футболиста сборной Аргентины Лионеля Месси.

В пятницу бывшая первая ракетка мира обыграл болгарина Григора Димитрова в полуфинальном матче турнира серии «Мастерс» в Майами. Аргентинец, выступающий за «Интер Майами», посетил встречу вместе со своей семьей.

«Для меня большая честь и удовольствие, вероятно, впервые играть в присутствии Месси. Я очень благодарен, что он пришел вместе со своей семьей. Как и большинство людей в мире, я восхищался им на протяжении всей его карьеры. Потрясающе, что он по-прежнему играет. Мы ровесники, оба родились в 1987 году, очень приятно, что он здесь», — сказал Джокович в интервью, видео которого опубликовано на странице Tennis TV в соцсети X.

В финале турнира Джокович сыграет с чехом Якубом Меншиком.