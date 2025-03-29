Сафин войдет в тренерский штаб Рублева

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Бывшая первая ракетка мира Марат Сафин будет тренировать российского теннисиста Андрея Рублева по ходу грунтовой части сезона, сообщается в Telegram-канале «Больше!».
Основным тренером россиянина останется испанец Фернандо Висенте. Под руководством Сафина Рублев проведет «Мастерсы» в Монте-Карло, Мадриде, Риме, а также «Ролан Гаррос».
Ранее Рублев признавался, что после вылета в первом круге Уимблдонского турнира в 2024 году он испытывал огромный стресс и у него возникли биполярное расстройство и сильное беспокойство. По словам россиянина, в моральном плане ему помогли разговоры с двукратным победителем турниров Большого шлема Сафиным, а также работа с психологом.
Рублеву 27 лет, он является девятой ракеткой мира и обладателем 17 трофеев Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). На турнирах Большого шлема он не проходил дальше четвертьфинала.