Сафин войдет в тренерский штаб Рублева

Ранее Рублев признавался, что после вылета в первом круге Уимблдонского турнира в 2024 году он испытывал огромный стресс и у него возникли биполярное расстройство и сильное беспокойство. По словам россиянина, в моральном плане ему помогли разговоры с двукратным победителем турниров Большого шлема Сафиным, а также работа с психологом.