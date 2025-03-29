Кафельников — о смене гражданства Касаткиной: «Я не могу ее осуждать за принятое решение»

«О причинах остается лишь догадываться. Может, Даше было некомфортно, что украинские теннисистки не жмут ей руку. Теперь у нее такая возможность появится. При этом я не могу ее осуждать за принятое решение. Это ее жизнь и она делает то, что считает нужным. Пусть у нее все будет хорошо», — сказал Кафельников «СЭ».