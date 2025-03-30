Фетисов раскритиковал родителей Касаткиной за смену гражданства дочери

«Касаткина — уже не российская спортсменка. Думаю, в дальнейшем подобные решения можно ожидать и от других спортсменов. Значит, Касаткину так воспитали родители, что для нее поиграть в теннис — это найти новую родину», — сказал Фетисов Vseprosport.