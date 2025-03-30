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Фетисов раскритиковал родителей Касаткиной за смену гражданства дочери

Бывшая первая ракетка России Дарья Касаткина ранее объявила, что будет выступать за Австралию. Двукратный олимпийский чемпион заявил, что «претензии не к ней, а к ее родителям».

Источник: ТАСС

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов раскритиковал родителей бывшей первой ракетки России Дарьи Касаткиной из-за ее решения сменить спортивное гражданство.

Касаткина накануне объявила, что теперь будет представлять Австралию. В рейтинге WTA она сейчас занимает 12-е место.

«Касаткина — уже не российская спортсменка. Думаю, в дальнейшем подобные решения можно ожидать и от других спортсменов. Значит, Касаткину так воспитали родители, что для нее поиграть в теннис — это найти новую родину», — сказал Фетисов Vseprosport.

По словам Фетисова, «претензии не к ней, а к ее родителям». «Печально все это», — заключил он.

Касаткиной 27 лет, за карьеру она выиграла восемь турниров WTA в одиночном разряде.

В конце февраля глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев говорил, что сменить гражданство могут не менее 20 россиян. В 2024 году из известных российских теннисистов в другие сборные перешли Александр Шевченко (Казахстан) и Элина Аванесян (Армения).