Губерниева призвали признать иноагентом

Губерниев заявил, что это право Касаткиной — выбирать место жительства и страну, которую она представляет. Он счел низким называть ее предателем. После этого подписчики начали оставлять оскорбительные комментарии в адрес журналиста. Один из пользователей призвал признать Губерниева иноагентом, эту инициативу поддержали более 1000 человек, поставившие одобряющую реакцию на сообщение.