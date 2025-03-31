Мирра Андреева и Диана Шнайдер выиграли турнир в Майами в парном разряде

Издание пишет, что россиянки впервые выиграли турнир уровня WTA-1000 в парном разряде. Для Андреевой и Шнайдер это второй титул в парном разряде. Ранее, в январе 2025 г., они завоевали титул в парном разряде на турнире в Брисбене. Кроме того, в августе 2024 г. они стали серебряными призерами Олимпийских игр в Париже.