Джокович о том, что Месси посетил его матч: «Огромная честь. Он великий спортсмен, а не только футболист. Его влияние на мир спорта за последние 20 лет было огромным»

"Он [Месси] зашел в раздевалку. Мы поговорили и обменялись подарками. Это огромная честь для меня. Он великий спортсмен, а не только футболист. Его влияние на мир спорта за последние 20 лет было огромным.
То, что он смотрел мою игру вживую, безусловно, доставляет мне огромную радость и волнение, а также некоторое давление. Один из его сыновей поставил мне восемь баллов из 10, что довольно неплохо. С серьезным лицом он сказал мне, что в следующем матче я должен выложиться на 10 из 10. Так что сын Месси оказывает на меня немалое давление!
Для меня это был очень трогательный момент, потому что одно дело, если бы он приехал один, но он приехал вместе со всей своей семью, со своими детьми, со своей женой. Я сам молодой отец и знаю, что это значит", — сказал Джокович.