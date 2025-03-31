Джокович о том, что Месси посетил его матч: «Огромная честь. Он великий спортсмен, а не только футболист. Его влияние на мир спорта за последние 20 лет было огромным»

То, что он смотрел мою игру вживую, безусловно, доставляет мне огромную радость и волнение, а также некоторое давление. Один из его сыновей поставил мне восемь баллов из 10, что довольно неплохо. С серьезным лицом он сказал мне, что в следующем матче я должен выложиться на 10 из 10. Так что сын Месси оказывает на меня немалое давление!