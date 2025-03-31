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Чесноков назвал потрясающей победу Шнайдер и Андреевой на турнире WTA в Майами

В финале турнира россиянки обыграли испанку Кристину Букшу и японку Мию Като.

Источник: Reuters

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер прекрасно играли и одержали потрясающую победу на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Майами (штат Флорида, США). Такое мнение ТАСС высказал финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков.

В финале турнира россиянки обыграли испанку Кристину Букшу и японку Мию Като со счетом 6:3, 6:7 (5:7), 10:2.

«Здорово, что Мирра и Диана выиграли, они играли здорово, — сказал Чесноков. — С каждым турниром они играют все лучше и лучше. Мне кажется, что самый тяжелый матч у них был в первом круге, где они обыграли двух американок, дальше матчи были намного легче. Потрясающая победа, посмотрим, что они покажут дальше».

Турнир в Майами проводится на покрытии «хард» и относится к категории WTA 1 000, призовой фонд соревнований составляет более $8,9 млн.