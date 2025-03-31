Чесноков назвал потрясающей победу Шнайдер и Андреевой на турнире WTA в Майами

«Здорово, что Мирра и Диана выиграли, они играли здорово, — сказал Чесноков. — С каждым турниром они играют все лучше и лучше. Мне кажется, что самый тяжелый матч у них был в первом круге, где они обыграли двух американок, дальше матчи были намного легче. Потрясающая победа, посмотрим, что они покажут дальше».