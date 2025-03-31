«Давно не появлялась у нас, контакта нет». Касаткина официально перешла под флаг Австралии

"Грустно, но это действительно так. Касаткина выбрала комфорт. Ей 28 — сколько осталось играть на высоком уровне? А сейчас такой геморрой с визами! Месяцами можно ждать. Касаткина родилась в России, здесь её корни и родственники. Она играла за Россию, но произошли такие обстоятельства, что так ей будет проще. Патриотизм у каждого свой — кто-то живёт в России и ненавидит страну, а кто-то живёт за границей и настоящий патриот. Касаткина выбросила российский паспорт? Нет. Просто будет играть под флагом Австралии.