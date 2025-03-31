Рыбакину не спасти? Казахстану грозит печальное событие, которого не было больше двух лет

Отметим, что в Чарльстоне под десятым номером посеяна другая казахстанка Юлия Путинцева (№ 23). Если прикинуть максимальный результат для нее, то она может рассчитывать на взлет на 17-ю строчку в рейтинге. Но для этого ей надо выигрывать турнир, где есть сразу девять теннисисток выше ее в мировой классификации.