Медведев выпал из топ-10, но может вернуться туда уже в апреле. Рейтинговые расклады

В Майами девушки одержали уверенную победу. За пять матчей они проиграли три сета, но на чемпионских тай-брейках, которые проводятся в паре (кроме «Шлемов») вместо решающей партии, не отдавали соперницам больше пяти розыгрышей. Этот успех позволил Мирре и Диане подняться уже на вторую строчку Чемпионской гонки WTA, которая в парном разряде куда важнее, чем в одиночном. Дело в том, что в рейтинг 52 недель каждой теннисистке идут очки, набранные в дуэте с любыми напарницами, а в гонке очки считаются для каждой пары отдельно. Поскольку Андреева и Шнайдер играют вместе фактически на всех крупных турнирах, они постоянно набирают баллы именно как пара, в то время как часть соперниц «размазывает» очки в гонке с разными партнёршами. И на Итоговый чемпионат WTA в паре отбираются именно по Чемпионской гонке.