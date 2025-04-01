Обыграл кумира и завоевал титул в Майами. Кто такой Якуб Меншик и кем он вдохновляется?

"Что касается Меншика, то он очень хорош. Играл против него на US Open. Очевидно, с тех пор он стал сильно лучше. Думаю, это произошло естественным образом, как улучшилось почти всё в его игре. Когда ты так молод, то должен совершенствоваться. Его подача — огромный шаг вперёд. Когда мы играли в последний раз, у него была отличная подача, но он не знал, как её применить. Сейчас же она была просто сумасшедшей. Мне приходилось всё чаще и чаще бить в одну сторону корта, вместо того чтобы отвечать, как я обычно делаю.