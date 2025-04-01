Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ксения Собчак: Касаткина много сделала для прославления России

Журналистка Ксения Собчак высказалась о том, что в России резко отреагировали на тот факт, что 12-я ракетка мира теннисистка Дарья Касаткина сменила спортивное гражданство на австралийское.

Источник: Getty Images

Собчак заявила, что разделяет позицию Дмитрия Губерниева по данному вопросу. «Рассуждать категориями, что она предатель, — это низко», — в частности, заявил ранее комментатор.

«Я вот, если честно, тоже не понимаю истерики. Человек не живёт в России, получил паспорт. Ну пусть живёт так, ей будет лучше, мы за неё тоже порадуемся. Она много сделала для прославления России, выигрывала турниры и сделала много хорошего. Действительно, если ей так лучше, то почему её гнобить?» — написала Собчак в своём телеграм-канале.