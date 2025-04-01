Ксения Собчак: Касаткина много сделала для прославления России

«Я вот, если честно, тоже не понимаю истерики. Человек не живёт в России, получил паспорт. Ну пусть живёт так, ей будет лучше, мы за неё тоже порадуемся. Она много сделала для прославления России, выигрывала турниры и сделала много хорошего. Действительно, если ей так лучше, то почему её гнобить?» — написала Собчак в своём телеграм-канале.