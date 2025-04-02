Шнайдер начала выступления в паре с американкой. А как же Мирра?

Турнир WTA 500 Credit One Charleston Open
Парный разряд. Первый круг
Диана Шнайдер / Пейтон Стирнс (Россия / США) — Тереза Михалкова / Оливия Николлс (Словакия / Великобритания) — 5:7, 6:1, 10:7.
Российский супертандем МиДи, в минувшее воскресенье триумфально выигравший тысячник в Майами, временно распался. На турнире WTA 500 в Чарльстоне (США) Диана Шнайдер провела первый с октября прошлого года поединок с другой напарницей. В первом круге 20-летняя спортсменка с помощью американки Пейтон Стирнс одержала волевую победу над словацко-британским дуэтом Тереза Михалкова / Оливия Николлс.
Это позволило Шнайдер подняться в парном онлайн-рейтинге на одну позицию и, опередив Веронику Кудерметову, впервые стать лучшим игроком страны в парном разряде. Это хорошо в том числе и для Мирры — в случае воссоединения нашего чемпионского дуэта их совокупный рейтинг тоже окажется выше.
Хотелось чуть-чуть отдохнуть
Как известно, перспективная пара МиДи (сокращение от имен Мирра и Диана) появилась во многом случайно перед Олимпиадой-2024 после многочисленных снятий российских девушек с парижского турнира. Шнайдер попала в заявку в последний момент, а среди тех, кто отказался от выступлений, была Вера Звонарева, с которой Мирра наигрывала пару весной прошлого года.
Юным теннисисткам пришлось выступать вместе с листа, но эксперимент выдался очень удачным — сразу выход в финал и огромные положительные отзывы у публики. В сентябре Андреева и Шнайдер повторили опыт на тысячнике в Пекине (дошли до четвертьфинала), а в нынешнем сезоне договорились играть вместе все мейджоры и турниры WTA-1000. Результатом стали титулы в Брисбене и Майами, а также полуфиналы в Мельбурне и Дохе.
К настоящему времени Мирра с Дианой провели вместе 22 парных матча подряд и 17 из них выиграли, заработав репутацию одного из самых прогрессирующих дуэтов женского тенниса. Однако турнир на зеленой глине Чарльстона (США) относится к категории WTA 500 и договоренности на него не распространяются. Тем более, что Андреева на него не поехала, предпочтя несколько дней отдыха дома во Франции.
«После парного финала в Майами Диане нужно было ехать в Чарльстон. Мне тоже хотелось побыстрее уехать и чуть-чуть отдохнуть, побыть дома до первого грунтового турнира в Штутгарте», — рассказывала Мирра в интервью «СЭ» после финала в Майами, который был омрачен шестичасовой паузой из-за дождя и риском переноса поединка на другой день.
Грунтовый турнир WTA 500 в Штутгарте стартует 14 апреля — на него заявлены все лидеры женского тенниса, кроме Мэдисон Киз. А вот в Чарльстоне компания менее солидная. В одиночном разряде Шнайдер посеяна под шестым номером и начнет выступления во втором круге матчем против соотечественницы Полины Кудерметовой (младшей сестры Вероники).
А вот в паре Диана сейчас договорилась о совместном выступлении с Пейтон Стинс, 43-й ракеткой мира в одиночном разряде. На недавнем турнире в Майами эта американка играла с другой представительницей России — Екатериной Александровой. Эта интернациональная пара уступила МиДи в четвертьфинале. Возможно, после этого матча и состоялась договоренность о сотрудничестве в Чарльстоне.
Совокупный рейтинг
Уникальность дуэта Андреевой и Шнайдер — в том, что обе девушки сейчас входят в Топ-20 одиночного рейтинга, что в парном теннисе бывает нечасто. Обычно секрет успеха здесь в том, что только один их партнеров — успешный одиночник, а второй — специалист парного профиля.
Однако у Дианы, в отличие от Мирры, в этом сезоне личные выступления пока не складываются. Зато достигнут серьезный прогресс в парном рейтинге. Выход в четвертьфинал Чарльстона позволил звездной левше подняться на 13-е место онлайновом WTA Doubles Rankings, опередив Веронику Кудерметову. Это лучший парный рейтинг Дианы в карьере. В начале нынешнего года она была на 50-й строчке, а сейчас впервые стала лучшей парницей страны.
Правда Вероника может нанести быстрый «ответный удар». В Чарльстоне она выступает в паре с Чжань Хаоцин из Тайваня и еще не играла матч первого круга. В случае победы Кудерметовой / Хаоцин, в четвертьфинале им как раз предстоит битва со Шнайдер / Стирнс. И тогда звание первой ракетки страны в парном разряде будет разыграно в очном поединке.
Веронике на следующей неделе защищать парный титул в Штутгарте, и удержаться на вершине ей в любом случае тяжело. Диана в прошлом году в паре с Людмилой Самсоновой дошла на Porsche Tennis Grand Prix только до четвертьфинала. Сейчас Шнайдер тоже заявлена в Штутгарт и ничто не мешает ей снова объединиться там с Андреевой, несмотря на то, что договоренности по МиДи вроде бы распространяются только на турниры WTA-1000 и мейджоры.
Парной сетки на Штутгарт пока нет — обычно она формируется в последний момент. Так что гарантированно мы снова увидим чемпионок Майами вместе только на «тысячнике» в Мадриде (22 апреля — 4 мая). Если, конечно, не случиться никакого форсмажора. Ну, а нынешний прогресс Дианы в парном рейтинге — это плюс в том числе и для Мирры, ведь при посевах парных соревнований высчитывается совокупный рейтинг.
Андреева сейчас в WTA Doubles Rankings 18-я, что дает надежду на послабления к МиДи при формировании сеток крупных турниров. Хотя в целом этом направление в развитии карьер наших юных звезд переоценивать не стоит. Все понимают, что сейчас у них в приоритете одиночный разряд, а силы на пару будут тратиться по остаточному принципу.
Манера Шнайдер подходит для пары даже больше, чем для одиночки
При этом у публики и даже специалистов большие надежды на россиянок в том числе и в дуэте.
«Какой-то “Большой шлем” наша пара должна выиграть в течение этого года, — отметил в интервью “Советскому спорту” заслуженный тренер России Виктор Янчук. — Они вышли на высокий уровень, и могут обыграть любую пару. Хотя в паре все очень так быстротечно и непредсказуемо. Шнайдер для пары даже больше подходит, чем для одиночки. В одиночке труднее немножко играть. А в паре она лучше себя проявляет, потому что она быстрая, атакующая. Такая игра больше подходит для пары. И Андреева раскрывается, набирает, у нее уже острота прибавилась, сила удара лучше стала, лучше ориентируется, у сетки перехватывает отдельные мячи, так что наша пара — перспективная».
«Мирра и Диана еще в середине прошлого сезона громко заявили о своих потенциальных претензиях на лидерство в парном разряде. Победа в Майами подтверждает серьезность и долгосрочность их перспектив и намерений», — сказал Чемпионату член комитета Международного зала теннисной славы Алексей Селиваненко. «Можно только поздравить от чистого сердца и восхититься этой парой, которая в будущем может выиграть один из турниров “Большого шлема”. Они чувствуют друг друга, играют и могут с закрытыми глазами страховать друг друга», — сказал «Советскому спорту» бывший российский игрок и тренер Андрей Чесноков.
При этом в интервью «СЭ» Мирра и Диана говорили, что во время совместных тренировок не зацикливаются на элементах парного тенниса.
«У нас есть немало парных упражнений, а вообще мы фокусируемся на том, чтобы в целом потренироваться, — поделилась Андреева. — Люблю спарринговать с Дианой, потому что мы практически никогда не ошибаемся и одним мячом все играем туда-сюда. Поэтому тренировки всегда получаются суперские, у нас взаимосвязь есть, все в порядке».
«И я, и Мирра часто шутим, чтобы как-то разрядить обстановку. Бывают какие-то эмоции, иногда зажимает счет — и такие шутки позволяют сделать так, чтобы стало полегче и мы играли с большими эмоциями», — поделилась секретом успеха Шнайдер.
Автор: Олег Шамонаев