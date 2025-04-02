Шнайдер начала выступления в паре с американкой. А как же Мирра?

«Какой-то “Большой шлем” наша пара должна выиграть в течение этого года, — отметил в интервью “Советскому спорту” заслуженный тренер России Виктор Янчук. — Они вышли на высокий уровень, и могут обыграть любую пару. Хотя в паре все очень так быстротечно и непредсказуемо. Шнайдер для пары даже больше подходит, чем для одиночки. В одиночке труднее немножко играть. А в паре она лучше себя проявляет, потому что она быстрая, атакующая. Такая игра больше подходит для пары. И Андреева раскрывается, набирает, у нее уже острота прибавилась, сила удара лучше стала, лучше ориентируется, у сетки перехватывает отдельные мячи, так что наша пара — перспективная».