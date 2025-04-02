«Моё тело не для спорта». Теннисистка без пяти пальцев потеряла сознание прямо на корте

Этот случай стал очередным испытанием для теннисистки, занимающей 129-е место в мировом рейтинге WTA. Франческа Джонс с рождения живёт с редким генетическим заболеванием — синдромом эктродактилии-эктодермальной дисплазии. У британки по четыре пальца на обеих руках и всего семь — на ногах, что делает каждый матч настоящим вызовом. Во время поединков у неё часто случаются судороги, и обморок в Боготе — это уже 19-й раз в карьере, когда она не смогла завершить игру, и второй в 2025 году. В детстве она пережила более 10 операций из-за ещё одного проявления её недуга — расщелины нёба, который встречается лишь у нескольких тысяч человек в мире. «Мне сказали, что из-за особенностей я не смогу играть. Это стало стимулом», — вспоминает Джонс. Врачи не верили, что Франческа достигнет сколько-нибудь значимых успехов в этом виде спорта. В восемь лет один из докторов сказал, что теннис ей не покорится. Но эти слова только разожгли в девушке желание доказать обратное.