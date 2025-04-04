Только Александрова продолжает борьбу в Чарльстоне! Калинская уступила 44-й ракетке мира

После Екатерины на центральный корт вышла Анна Калинская (33), ей предстояло сыграть с хозяйкой кортов Софьей Кенин (44). Кстати, интересно в этом году в Чарльстоне сформировались четвертьфинальные пары. Впервые за 43 года (!) до текущей стадии на этом турнире добрались сразу пять американок. В последний раз такое случалось в сезоне-1982, когда в четвертьфинале сыграли сразу шесть представительниц США: Крис Эверт, Пэм Шривер, Андреа Джегер, Зина Гаррисон, Андреа Леанд и Мартина Навратилова.