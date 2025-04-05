Шнайдер не смогла выйти в финал теннисного турнира в Чарльстоне

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Российская теннисистка Диана Шнайдер в паре с американкой Пэйтон Стирнс не смогла выйти в финал турнира в американском Чарльстоне, призовой фонд которого превышает 1 миллион долларов.
В полуфинальной встрече Шнайдер и Стирнс проиграли американкам Каролин Долхайд и Дезире Кравчик со счетом 6:1, 4:6, 7:10. Продолжительность матча составила 1 час 24 минуты.
В финале турнира Долхайд и Кравчик встретятся с победительницами встречи Елена Остапенко (Латвия)/Эрин Рутлиф (Новая Зеландия) — Хейли Баптист (США)/Кэтти Макнэлли (США).