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Шнайдер не смогла выйти в финал теннисного турнира в Чарльстоне

Шнайдер и Стирнс не смогли выйти в финал теннисного турнира в Чарльстоне.

Источник: Daniel Pockett/Getty Images

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Российская теннисистка Диана Шнайдер в паре с американкой Пэйтон Стирнс не смогла выйти в финал турнира в американском Чарльстоне, призовой фонд которого превышает 1 миллион долларов.

В полуфинальной встрече Шнайдер и Стирнс проиграли американкам Каролин Долхайд и Дезире Кравчик со счетом 6:1, 4:6, 7:10. Продолжительность матча составила 1 час 24 минуты.

В финале турнира Долхайд и Кравчик встретятся с победительницами встречи Елена Остапенко (Латвия)/Эрин Рутлиф (Новая Зеландия) — Хейли Баптист (США)/Кэтти Макнэлли (США).