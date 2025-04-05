Медведеву опять достался Хачанов на старте турнира. Теперь они сыграют в Монте-Карло

Вот такой состав собрался на первом грунтовом «Мастерсе» сезона. Турнир по-своему уникальный — во-первых, единственный «Мастерс» на песке, а также единственный из проходящих весной или летом, который не является совместным с WTA (если считать канадский турнир совместным — по сути, это одно соревнование, хоть женщины и мужчины и не пересекаются там физически, играя то в Торонто, то в Монреале). Во-вторых, один из уже немногих «Мастерсов», сохранивших сетку на 56, а не 96 игроков, и длящихся неделю (ладно, если быть точным, то восемь дней), а не 11−12 дней. Ещё недавно это было обычным делом, исключением из которого являлись только Индиан-Уэллс и Майами, но сейчас всё больше турниров расширяется и «захватывает» двухнедельный слот, так что Монте-Карло уже выглядит по-хорошему олдскульно.