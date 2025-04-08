«Не очень жду 18-летия, потому что не хочу стареть». Эксклюзив с Миррой Андреевой

— Конечно, на маму не обижаюсь, потому что сейчас все это в процессе. Нет такого, чтобы она передумала и теперь не будет покупать мне собаку. Сейчас мы как никогда близки к тому, чтобы это действительно случилось. Конечно, это все занимает много времени — чтобы точно знать, какую породу ты хочешь, чтобы быть уверенным, что она будет достаточно маленького размера, чтобы с ней путешествовать. Моя собачка, которую я жду, еще не родилась. Не знаю, сколько месяцев это займет, но, когда она родится, я, скорее всего, постараюсь ее забрать и с этого момента буду стараться ездить с ней по всему миру.