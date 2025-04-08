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Шарапова посетила церемонию открытия звезды Билли Джин Кинг

Мария Шарапова, пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема» и бывшая первая ракетка мира из России, приняла участие в церемонии открытия звезды Билли Джин Кинг на Аллее славы в Голливуде.

Источник: Reuters

Билли Джин Кинг — американская теннисистка, победительница 39 турниров «Большого шлема» (12 — в одиночном разряде, 16 — в парном, 11 — в миксте). Она стала первой женщиной, которой присудили собственную звезду в категории «Спортивные развлечения». Эта категория была введена Торговой палатой Голливуда в 2021 году для награждения людей, которые внесли значительный вклад в сферу развлечений через спорт.

На церемонии открытия звезды Билли Джин Кинг также присутствовали Мэджик Джонсон, член Зала славы баскетбола, и Джейми Ли Кертис, обладательница премии «Оскар».