Шарапова посетила церемонию открытия звезды Билли Джин Кинг

Билли Джин Кинг — американская теннисистка, победительница 39 турниров «Большого шлема» (12 — в одиночном разряде, 16 — в парном, 11 — в миксте). Она стала первой женщиной, которой присудили собственную звезду в категории «Спортивные развлечения». Эта категория была введена Торговой палатой Голливуда в 2021 году для награждения людей, которые внесли значительный вклад в сферу развлечений через спорт.