Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новак Джокович дал совет, как вести себя с девушкой во время интернет-знакомства

24-кратный чемпион турниров Большого шлема, бывшая первая ракетка мира, олимпийский чемпион 2024 года сербский теннисист Новак Джокович дал совет по соблазнению девушки.

Источник: Getty Images

— Хочу подкатить к девушке. Что мне ей написать?

— (Смеётся) Так, дай мне немного контекста.

— Листал ленту и увидел её фото в кафе.

— Ты написал ей в директ?

— Просто лайкнул одну из «сториз».

— Лайкнул «сториз»? А вы подписаны друг на друга?

— Пока нет.

— То есть ты думаешь, с чего начать, как подойти… Что хочешь сделать?

— Думал зайти немного по-детски: лайкнуть три фотки и посмотреть, как она отреагирует.

— Мне кажется, ты слишком многого ждёшь, друг. Прояви инициативу. Не жди. «Ты привлекла моё внимание», — сказал Джокович блогеру Overtime.