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Джокович заявил, что ему жаль людей, которые видели его проигранный матч

Джокович: жаль людей, которые смотрели мой матч против Табило.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Сербский теннисист Новак Джокович заявил, что ему жаль людей, которые смотрели его матч против чилийца Алехандро Табило в рамках второго круга грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло.

Встреча завершилась поражением бывшей первой ракетки мира со счетом 3:6, 4:6. Джокович проиграл свой стартовый матч в грунтовом сезоне.

«На самом деле, это было похоже на мой худший день. Я надеялся, что этого не произойдет. Но вероятность того, что я сыграю именно так, была довольно высока. Просто ужасно. Ужасное чувство, когда я так играю. И мне просто жаль людей, которым пришлось стать свидетелями этого», — приводит слова Джоковича The Tennis Letter в соцсети X.

«Ожидал от себя хотя бы достойной игры. Не такой, как сейчас. Это было ужасно. У меня не было больших ожиданий. Я знал, что соперник будет непростым, и знал, что могу сыграть слабо. Но я не ожидал, что сыграю настолько плохо», — отметил серб.