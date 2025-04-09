Джокович заявил, что ему жаль людей, которые видели его проигранный матч

«На самом деле, это было похоже на мой худший день. Я надеялся, что этого не произойдет. Но вероятность того, что я сыграю именно так, была довольно высока. Просто ужасно. Ужасное чувство, когда я так играю. И мне просто жаль людей, которым пришлось стать свидетелями этого», — приводит слова Джоковича The Tennis Letter в соцсети X.