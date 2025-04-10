«Самый стильный тренер в мире». Сафин произвёл фурор своим возвращением в тур

«У людей сложилось впечатление, что Марат был просто тусовщиком и плейбоем. Это совсем не так. Он далеко не поверхностный парень, и у нас было много дискуссий о смысле жизни. Кроме того, Марат любит экспериментировать. И решение стать тренером Рублёва — один из его экспериментов. Возвращение в тур, наверное, его заводит. Есть определённое сходство в том, как они играют. У Марата есть идея, как развивать теннис Андрея. В частности, он хочет, чтобы он больше выходил вперёд», — приводит слова Россе L"Equipe.