WTA раскрыла важность Рыбакиной для сборной Казахстана

«Колумбия стремится достичь новых высот, ведь ни одна южноамериканская страна еще не выходила в финал Кубка Билли Джин Кинг, который был переименован в 2021 году после изменения формата с Кубка Федерации. Однако задача будет непростой: Колумбия играет в группе D, которая пройдет в Брисбене, с командами Австралии и Казахстана. Казахстан представляет серьезную угрозу, благодаря мощному составу, включая 10-ю ракетку мира Елену Рыбакину», — сообщает WTA.