Де Минор за 44 минуты разгромил Димитрова в Монте-Карло. А Циципас покинул любимый турнир

"Я просто хотел оставаться сильным, ждал своих шансов. Чувствовал, что в первом сете он хорошо играл. Возможно, было несколько ошибок с моей стороны. Его уровень сейчас достаточно высок, он оказывает большое давление на соперников. Я чувствовал это. Думаю, что в определённые моменты он допустил несколько ошибок. Постарался извлечь из этого максимум пользы. Просто старался ждать своих шансов, а потом — воспользоваться ими.