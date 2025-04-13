Алькарас с «баранкой» победил в финале Монте-Карло! Он вернётся на вторую строчку рейтинга

Лоренцо же пришлось сложнее. Да, на этом турнире он попал в число сеяных игроков и получил 13-й номер, но стартовал всё же с самого первого круга. На неделе итальянец провёл пять матчей, из которых в четырёх отыгрался с 0:1 по сетам. Музетти стал лишь третьим теннисистом в истории после Томми Хааса (Штутгарт-2001) и Жиля Симона (Мадрид-2008), кому удалось на пути к финалу «Мастерса» в четырёх поединках уйти со счёта 0:1 по партиям.