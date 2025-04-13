Мирра сыграет с украинкой, Хачанов и Рублёв — в одной четверти. Обзор сеток недели

В первом круге соперницей Мирры станет украинка Марта Костюк. С ней Андреева ещё ни разу не играла, в отличие от других теннисисток из Украины — например, Даяны Ястремской (2−1 по личным встречам) и Элины Свитолиной (1−0). В этом сезоне выдающихся результатов у уроженки Киева не было, а в прошлом году она неудачно провела почти все грунтовые турниры — кроме как раз Штутгарта, где дошла до финала, уступив лишь Елене Рыбакиной. Впрочем, тогда Марта в целом была на ходу, перед этим сыграв в финале Сан-Диего и полуфинале Индиан-Уэллса. При этом нельзя забывать, что Штутгарт — единственный турнир, проводящийся на грунте в крытом зале, за счёт чего корты здесь более быстрые, а ветер никогда не влияет на игру. Отчасти схожие условия на трёх главных кортах Мадрида, но там всё-таки есть открытые раздвижные крыши, закрывающиеся только в непогоду, а здесь — полноценный зал.