Елена Рыбакина шокировала поступком ради Казахстана: последствия известны

«Шокирующий поступок Елены Рыбакиной потряс рейтинг WTA. В неожиданном повороте событий теннисная звезда из Казахстана приняла смелое решение, которое окажет значительное влияние на ее положение в рейтинге. Бывшая третья ракетка мира решила пропустить Stuttgart Open, что означает, что она впервые за два года вылетит из первой десятки. Рыбакина, которая завоевала титул Уимблдона в 2022 году, решила отказаться от защиты своего титула в Штутгарте в пользу представления Казахстана в квалификации Кубка Билли Джин Кинг.



Эта жертва имеет свою цену: на этой неделе она потеряет 500 рейтинговых очков, из-за чего опустится на 11-е место в рейтинге WTA. Хотя решение отдать приоритет национальному долгу над личными наградами, возможно, застало некоторых врасплох, Рыбакина придерживается своего выбора, подчеркивая важность командных соревнований и игры за свою страну. Нацелившись на финал Кубка Билли Джин Кинг в сентябре, Рыбакина по-прежнему полна решимости оставить свой след на международной арене», — пишет издание.