«Уже думала, какие авто хотела бы получить». Признания Мирры перед турниром в Штутгарте

На этой неделе стартовал престижный грунтовый турнир категории WTA-500 в Штутгарте (Германия). Здесь собралась практически вся теннисная элита, включая очень многих россиянок. Впервые участие в «пятисотнике» принимает и седьмая ракетка мира Мирра Андреева. На пресс-конференции она поделилась первыми впечатлениями от турнира, назвала своё любимое покрытие, высказалась о грядущей встрече со старшей сестрой Эрикой, попыталась ответить на вопрос, почему в WTA-туре так мало тренеров женского пола, а ещё раскрыла секрет своего прогресса.