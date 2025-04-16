Сестры Андреевы не доиграли семейное дерби. Эрика снялась из-за травмы колена

«Чувствую себя так же, как когда мы играли на тренировках лет пять назад — когда мы были совсем маленькими. Было очень тяжело, я допускала много легких ошибок, она тоже. И мне кажется, что я лучше справилась с ситуацией, — говорила Эрика. — Думаю, мы проведем еще много матчей. И очень скоро».