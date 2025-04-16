Сестры Андреевы не доиграли семейное дерби. Эрика снялась из-за травмы колена

Porsche Tennis Grand Prix. Штутгарт, Германия. Первый круг
Мирра Андреева (Россия, 6) — Эрика Андреева (Россия, LL) — 6:2, 1:0
Первая ракетка России Мирра Андреева с победы начала свой грунтовый сезон. В стартовом круге турнира в Штутгарте в соперники ей досталась сестра Эрика, с которой упорной битвы не получилось. У Андреевой-старшей возникли проблемы с правым коленом, из-за чего россиянки успели сыграть только один сет.
Незапланированная встреча
Изначально в первом круге Мирра должна была встречаться с Мартой Костюк. Однако перед стартом турнира украинка сообщила, что пропустит соревнования из-за травмы, которую она получила во время последнего матча на Кубке Билли Джин Кинг. «К сожалению, я получила повреждение и не смогу выступить в Штутгарте в этом году. Прошу прощения у болельщиков и благодарю всех за поддержку», — написала Марта в соцсетях.
Это не первый случай, когда срывается матч Костюк с Андреевой-младшей. В декабре 2023 года украинка отказалась выходить на корт выставочного турнира во французском Бур-де-Пеаже по политическим причинам. Тогда Марта ничего не потеряла, сейчас же пропуск поединка с Миррой означает падение в рейтинге. Год назад в Штутгарте украинка играла в финале, где уступила экс-россиянке Елене Рыбакиной, представляющей Казахстан.
После того, как Костюк снялась, ожидалось, что нашу теннисистку автоматически пропустят во второй круг. Но все же соперница у Мирры нашлась. По иронии судьбы ей стала старшая сестра Эрика, которая в финале квалификации турнира проиграла белоруске Александре Саснович (1:6, 4:6).
До поединка в Штутгарте девушки встречались на профессиональном уровне только один раз — на «тысячнике» в Ухане в прошлом году. Поединок довольно неожиданно выиграла старшая сестра, хотя Мирра уже стояла выше на 51 место в рейтинге WTA. Андреева-младшая тогда не показала качественного тенниса и уступила разгромно — 3:6, 1:6.
«Чувствую себя так же, как когда мы играли на тренировках лет пять назад — когда мы были совсем маленькими. Было очень тяжело, я допускала много легких ошибок, она тоже. И мне кажется, что я лучше справилась с ситуацией, — говорила Эрика. — Думаю, мы проведем еще много матчей. И очень скоро».
За эти полгода разрыв в рейтинге между сестрами только увеличился. Мирра вошла в топ-10 и сейчас занимает 7 строчку, а Эрика откатилась на 97 место.
Грустный праздник
В матче в Штутгарте у Андреевой-младшей было дополнительная мотивация — нужно было сделать подарок своему тренеру Кончите Мартинес, которой в этот день исполнилось 53 года.
Однако Мирра начала поединок против сестры неуверенно и нервно. Хорошим показателем психологической нестабильности служат двойные ошибки, которые Андреева-младшая совершила уже в стартовом гейме, выведя Эрику на тройной брейк-пойнт. Та подарком воспользовалась и повела в матче.
Но и у старшей сестры явно было неспокойно на душе. Свой брейк она подтвердить не смогла. Мирра стала играть активнее, заставляя родную соперницу ошибаться, и взяла гейм на приеме под ноль. Затем она стабилизировала свою первую подачу, что начало приносить ей легкие очки.
В первый перерыв при счете 2:1 стали возникать сомнения, что девушки доиграют этот матч до конца. Эрика вызвала на корт физиотерапевта, который добавил в ее уже затейпированое правое колено еще больше бинтов. На корт после медицинской паузы Андреева-старшая вышла прихрамывая. Тейпы серьезно сковывали ее движения, из-за чего теннисистка не добегала до довольно простых мячей.
Дождавшись нового перерыва, Эрика опять вызвала к себе врача, который после разговора дал ей таблетку. Если и был эффект от этой паузы, то краткосрочный. Старшая сестра сделала ставку на подачу, что помогло ей взять еще один гейм. Правда тут и младшая помогала своими ошибками. Мирра как будто жалела соперницу, сбавив в напоре и концентрации.
Кроме подачи Эрике было нечего предложить своей оппонентке в этот день, а под занавес стартовой партии пропала и она. 97-я ракетка мира допустила две двойных ошибки подряд, доведя до двойного сетбола. Мирра реализовала такую возможность с первой попытки.
Второй сет Андреева-младшая начала с безжалостного гейма под ноль, в котором у старшей вообще не было никаких шансов. Эрика не стала дожидаться следующего перерыва. Она задумчиво постояла у своей скамейки и приняла решение сняться.
Мирра тепло обняла сестру, а потом жестами попросила трибуны проводить ее аплодисментами. В послематчевой интервью первая ракетка России говорила со слезами на глазах: «Мы с ней делим один номер. Поэтому я знала, через что она проходит. Очень странные эмоции после этого матча. Я должна быть счастлива, что победила, но очень расстроена из-за травмы Эрики».
Интервью Андреева закончила на позитивной ноте. Она попросила трибуны вместе с ней спеть песню Happy Birthday в честь Кончиты Мартинес. Болельщики Мирру в этом желании поддержали.
Теперь во втором круге турнира в Штутгарте Андреева встретится с соотечественницей — Екатериной Александровой. Ранее девушки никогда не играли между собой.
Автор: Михаил Кузнецов