Соболенко выступила за увеличение призовых в теннисе

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Трехкратная чемпионка турниров Большого шлема первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко заявила, что теннисисты заслуживают больших призовых, чем они получают сейчас.
В конце марта игроки первой десятки рейтингов Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) и Женской теннисной ассоциации (WTA) подписали письмо с требованием увеличить призовые на турнирах Большого шлема. Единственной из теннисисток топ-10, кто не стал подписывать письмо, стала представительница Казахстана Елена Рыбакина.
«Я думаю, мы заслуживаем немного большего процента, потому что мы лучшие игроки, и все делают шоу. Я думаю, мы заслуживаем того, чтобы нам платили немного больше. Если сравнивать теннис с любым другим видом спорта, то есть большая разница в проценте, который мы получаем. Например, по сравнению с НХЛ или НБА. Я не могу сравнивать виды спорта, не хочу заходить так далеко, но я бы сказала, что мы определенно заслуживаем большего процента на турнирах Большого шлема, на каждом турнире», — цитирует Punto de Break выступление Соболенко на пресс-конференции на турнире в немецком Штутгарте, призовой фонд которого превышает 920 тысяч долларов.
В поданном письме теннисисты выделили три направления для улучшения: турниры Большого шлема должны делать финансовые взносы в программы социального обеспечения игроков, финансируемые АТР и WTA, призовые деньги должны быть увеличены до более подходящего процента от доходов турнира, отражающего вклад игроков в стоимость турнира, также спортсмены должны иметь больше права голоса при принятии решений, «непосредственно влияющих на соревнования, а также на здоровье и благополучие игроков».