Соболенко выступила за увеличение призовых в теннисе

«Я думаю, мы заслуживаем немного большего процента, потому что мы лучшие игроки, и все делают шоу. Я думаю, мы заслуживаем того, чтобы нам платили немного больше. Если сравнивать теннис с любым другим видом спорта, то есть большая разница в проценте, который мы получаем. Например, по сравнению с НХЛ или НБА. Я не могу сравнивать виды спорта, не хочу заходить так далеко, но я бы сказала, что мы определенно заслуживаем большего процента на турнирах Большого шлема, на каждом турнире», — цитирует Punto de Break выступление Соболенко на пресс-конференции на турнире в немецком Штутгарте, призовой фонд которого превышает 920 тысяч долларов.