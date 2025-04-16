Уильямс посочувствовала Шараповой на фоне допинг-скандала с Синнером

«Меня так часто унижали, что я не хочу никого унижать. Я люблю этого парня, люблю эту игру. Он прекрасен в этом спорте. Мужской теннис нуждается в нем. Но если бы я так поступила, то получила бы лет 20. Давайте будем честны. У меня бы отобрали титулы Большого шлема. Как ни странно, я не могу не думать о Марии Шараповой все это время. Я не могу не сочувствовать ей», — цитирует Уильямс Time.